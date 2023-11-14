الأحزاب تجوب المحافظات لدعم السيسى: اصطفاف شعبى لمواجهة التحديات

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعالياتها ومؤتمراتها الجماهيرية فى عدد من المحافظات، لدعم حملته، ودعوة المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل، لرسم ملامح مستقبل مصر فى السنوات المقبلة.

وتستمر الأحزاب فى عقد اللقاءات التنظيمية لكوادرها من أجل تنظيم خطط العمل والتحركات الميدانية وسط الجماهير، طوال فترة الدعاية الانتخابية، مع تكثيف التواجد على الأرض لبيان حقيقة الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية من عهد الرئيس السيسى، والرد على الشائعات التى تروج لها قوى الشر فى إطار استهدافها مسيرة البناء والتنمية.

«مستقبل وطن»:مؤتمرات حاشدة بالسويس والبحيرة وقنا لإعلان التأييد

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعالياتها ومؤتمراتها الجماهيرية فى عدد من المحافظات، لدعم حملته، ودعوة المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل، لرسم ملامح مستقبل مصر فى السنوات المقبلة.

وتستمر الأحزاب فى عقد اللقاءات التنظيمية لكوادرها من أجل تنظيم خطط العمل والتحركات الميدانية وسط الجماهير، طوال فترة الدعاية الانتخابية، مع تكثيف التواجد على الأرض لبيان حقيقة الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية من عهد الرئيس السيسى، والرد على الشائعات التى تروج لها قوى الشر فى إطار استهدافها مسيرة البناء والتنمية.

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحيرة، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة، برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب.

وخلال المؤتمر رحب «زين» بالحضور، وأكد أنه يعكس تحالف المجتمع المصرى بكل فئاته وأطيافه لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما أوضحت النائبة رشا كليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الاستحقاق الانتخابى المقبل شديد الأهمية؛ لأنه يأتى فى ظل ظروف اقتصادية وجغرافية صعبة تمر بها مصر، ما يستوجب التكاتف لدعم الرئيس السيسى لمواجهتها.

أما الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فقالت، فى كلمتها، إن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة واجب وطنى لمواجهة التحديات الراهنة، داعية المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، وتأييد الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها بحربه على الإرهاب، والحفاظ على أمن مصر القومى، وحماية حدود الدولة، واستعادة هيبتها.

كما نظم «مستقبل وطن» أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمحافظة قنا.

وتوافد الآلاف من أبناء المحافظة على قاعة نادى الألومنيوم فى نجع حمادى، شمال قنا، لحضور المؤتمر، الذى بدأ بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع لكلمات الحضور.

وتحدث الشيخ محمد مصطفى، ممثل مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، خلال المؤتمر، عن مكانة مصر على مر العصور، ورحلات الأنبياء إليها، وذكر صلاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، على جبل الطور، وكذلك ذكر مصر فى القرآن الكريم، مؤكدًا أن مصر هى بلد الأمن والأمان، معربًا عن تأييده ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية مقبلة.

فيما قال القمص أرسنيوس، وكيل مطرانية دشنا، خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصر هى «وطن يعيش فينا ونعيش فيه»، موضحًا أن كلمته تأتى نيابة عن الكنيسة كلها التى تؤيد موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، وتؤكد رفض العدوان الغاشم على غزة ضد المدنيين والأبرياء.

وأوضح أنه يصلى من أجل السلام وأن يحل على العالم أجمع، مقدمًا الشكر للرئيس السيسى، الذى قاد مصر فى مرحلة صعبة، واستطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان، وأن يواجه كل التحديات مع مكافحة الإرهاب وترسيخ مبدأ المساواة بين المصريين.

وخلال المؤتمر، أكد فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، دعم أبناء المحافظة ومساندتهم الرئيس السيسى، الذى استطاع أن يحافظ على أمن مصر داخليًا وخارجيًا.

وفى الإطار نفسه، نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة السويس، بقيادة النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس- مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

واحتشد الآلاف من أهالى السويس بقاعة النصر للبترول، بحضور حشد كبير من ممثلى كل الأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

ورحب «خشانة»، خلال المؤتمر، بالحضور الجماهيرى، وأكد أن كثافة الحضور تثبت وعى أهالى السويس ودعمهم القيادة السياسية، معتبرًا أن هذا الدعم بمثابة رد الجميل للرئيس الذى عبر بالوطن إلى بر الأمان.

فيما دعا النائب سيد الكرماوى، عضو مجلس النواب، إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، وإعلان التأييد للرئيس لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، بما يثبت للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد، خلف قيادتهم الحكيمة.

«المصريين الأحرار»: لقاء بالحوامدية لمناقشة خطة التواصل مع المواطنين

عقد حزب «المصريين الأحرار» بالحوامدية، بمحافظة الجيزة، اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات وأعضاء الأمانة، لمناقشة خطة التحرك على الأرض والتلاحم مع الشارع، فى إطار تحركات الحزب، باعتباره عضوًا بالحملة الرسمية لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى انتخابات ٢٠٢٤.

وتحدث المهندس مصطفى الخيال، مساعد الأمين العام للحزب، خلال المؤتمر، عن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإقليمى والإفريقى والدولى، ودور القيادة السياسية الرشيدة فى استعادة مكانة مصر على الساحة الدبلوماسية، فضلًا عن جهود دفع مسيرة التنمية المستدامة والتطوير الشامل فى كل القطاعات المختلفة.

وتناول، خلال كلمته، خطة التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت إشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، والتشديد على أهمية التواصل المباشر مع الشارع عبر طرق الأبواب والتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل، لتأييد الرئيس من أجل استكمال مسيرة النجاحات، والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

«تحالف الأحزاب المصرية»: فعاليات فى المنيا لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق

عقد تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة المنيا، لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد المؤتمر، الذى أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بمدينة المنيا، حضورًا جماهيريًا حاشدًا، بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور ممدوح عبدالحكيم، رئيس حزب «التحرير المصرى»، والحركة الشعبية فى حب مصر، والمهندس أيمن حسن، أمين الحزب بالمنيا، والدكتور أحمد فؤاد، مساعد رئيس الحزب لشمال الصعيد.

وقال صالح التونى، أمين تنظيم حزب «التحرير المصرى» بالمنيا، إن المؤتمر يهدف إلى حشد أعضاء الحزب والمواطنين للوقوف خلف المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء، والنهوض بمصر، مع حثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية.