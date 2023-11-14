الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بدعم ألماني.. وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع برنامج "دورنا"

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة برنامج دورنا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة برنامج "دورنا" ممثلة في مؤسسة كريسب الألمانية ومركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والذي قام بتمثيل الوزارة فى توقيع البروتوكول، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، والسيد/ أندرياس ماكنفوس المدير التنفيذى لمؤسسة كريسب، والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن والمهندس كريم المغازى مدير برنامج دورنا.

ومن جانبه، أثني وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون المتمثل في البروتوكول، والذي يعكس الصورة المتميزة للتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الدولية والانفتاح الحكومى للتعاون المثمر للصالح العام، وفي إطار دعم القيادة السياسية للشباب نحو تمكينهم وتأهيلهم من خلال التشبيك بين مختلف المؤسسات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البروتوكول يهدف إلى  تعزيز الاستثمار فى الطاقات الشبابية، وبناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية من خلال تعظيم الإستفادة من مكونات برنامج "دورنا" المختلفة، والتى تمثلت في المنصة التعليمية المخصصة للبرنامج تحت إسم منصة " مكانا"، والتى تضم لعبة محاكاة مدينة الشمس وهى أول لعبة محاكاة إلكترونية ونادى المناظرات وأوراق السياسات وبرنامج دعم المبادرات المجتمعية، وأيضا مكون القيادة والذى يضم المواد العلمية التى تخص مكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية المعروف باسم الـ1000 قائد، والذى استهدف نحو 1015 شاب وفتاة على مدار عام ونصف.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تقوم  بتوفير كافة السبل لتعزيز التعاون فى إنجاح البرامج المختلفة التى توفر الدعم للشباب والتعاون مع مختلف الجهات.

ومن جانبه، أكد أندرياس ماكنفوس عن خالص إمتنانه عن حفاوة الإستقبال وإعجابة بالنية والتطور الكبير الذى لمسة فى زيارته الأولى للعاصمه الإدارية الجديدة، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن التعاون المثمر فى تنفيذ برنامج "دورنا" بالتعاون مع الجهة التنفيذية متمثلة فى جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية ودور الوزارة الفعال فى الوصول للفئات المستهدفه لمكونات البرنامج المختلفة، والشباب الذين شاركوا والبالغ عددهم قرابه ١٠٠ ألف شاب وفتاة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن الشريك التنفيذى للبرنامج عن خالص الإمتنان للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب عن تقديم كل سبل الدعم لإنجاح مكونات البرنامج المختلفة، ودعمه المستمر لكافة المجهودات التي تخدم الشباب المصري.

الدكتور أشرف صبحي كريم المغازى اللواء اسماعيل الفار برنامج دورنا بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة برنامج دورنا

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