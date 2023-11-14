الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن تميم البرغوثي الناشط الإيراني يوجه رسالة للشعب المصري في تحريض واضح يتسق مع مخطط الفوضى الذي كان شريكَا فيه، حيث كان إحدى أدوات التخريب والتحريض في مصر في 2011، والآن يستغل دماء شهداء فلسطين والمصابين والجرحى لإعادة السيرة في حديث تحريضي ضد مصر.

 

الباز: هناك من يحرك تميم البرغوثي لنشر الفوضى وجر الجميع لحرب مجهولة

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المسألة أكبر من كونها مزايدة، تميم البرغوثي لا يزايد أو يلعب دورًا بل أكبر من ذلك، هناك من يحركونه لنشر الفوضى في المنطقة، وهو يعاني من جهل وحول سياسي واضح، ويعاني من تناقض شديد، فبعدما كان ينتقد حسن نصر الله مع أنه كان يسبح بحمده ويقدس له، يتعبد في محرابه بالقصائد، لكن فيما يبدو أنه يريد  جر المنطقة إلى حروب وتفكيك وتقسيم.

وأردف: "تميم البرغوثي يحرض الجميع على الحرب، دون أن يدرك معناها، العالم كله مرتبك أمام الحرب في غزة، وإذا تم توسيع دائرة الصراع، لا أحد يستطيع أن يخمن أو يتوقع نتائجها، ومصر صاغت بيانها الأول يوم 7 أكتوبر تحذر من توسيع دائرة الصراع، وإلا ستفتح بوابات الجحيم على المنطقة".

 

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