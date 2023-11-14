"الداخلية" توضح حقيقة صدور بيان من الوزارة يحذر المواطنين من سرقة منازلهم

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل ملابسات إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته" كما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.