باحث: المشهد الانتخابى فى مصر يسير بشكل طبيعى

قال مصطفى عبدالله، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن المشهد الانتخابي في مصر يسير بشكل طبيعي في ظل المرحلة الراهنة.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد مصطفى عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة الآن لديها أربعة مرشحين أساسيين، مشيرًا إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين بدأت منذ عدة أيام.

وأضاف في حديثه، أن هذه الفترة الدعائية ستنتهي ٢٩ نوفمبر الجاري، لتبدأ مرحلة التصويت المحلي ثم التصويت من الخارج.

وتابع: "الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي تسير على قدم وساق من أجل إجراء المقابلات الشخصية لمعرفة متطلبات ورغبات الشعب المصري".

أحداث غزة الدامية

واستطرد: "بالرغم من قرب الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأحداث الدامية في قطاع غزة ما زالت مسيطرة على الرأي العام المصري بصورة كبيرة".