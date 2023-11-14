الأونروا: خدمات الوكالة ستتوقف خلال 36 ساعة حال لم يدخل الوقود إلى غزة

أكد عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في قطاع غزة، أن خدمات الأونروا ستتوقف خلال 36 ساعة حال لم يدخل الوقود إلى قطاع غزة.

وأضاف لقناة الغد الإخبارية، أن الوضع كارثي بسبب نزوح الكثيرين بسبب ما يحدث في غزة.

وأشار أبوحسنة، إلى أن ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة ما هو إلا نقطة في بحر الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن عدد النازحين منذ الحرب حوالي مليون و600 ألف نازح، مضيفًا أن خدمات الوكالة قد تتوقف خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الوقود، والذي يسهم في توقف محطات تحلية المياه والمخابز.

ونوه أبوحسنة، أنه إذا لم يدخل الوقود سيكون في غزة انهيار إنساني غير مسبوق، مشيرًا إلى أن ما تم إدخاله من شاحنات مساعدات يقدر بـ900 شاحنة منذ بدء الحرب، بواقع 30 شاحنة يوميًا.