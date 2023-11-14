الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سينجر: الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه رغم المساندة الأمريكية له

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال أشرف سنجر، خبير سياسة دولية، إن الكثير من المظاهرات خرجت في عدد كبير من دول أوروبا لنصرة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني الغاشم الذي ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية في حق الإنسانية الفلسطينية.

توتر سياسي حول حكومة نتنياهو 

وأكد الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فرنسا من أولى الدول التي غيرت موقفها لصالح القضية الفلسطينية، حيث أصبحت هناك مؤشرات سياسية توحي بأن الرأي العام الغربي أحدث نوعًا من الضغوط على الحكومات الغربية التي كانت تنحاز بشكل أعمى للكيان الصهيوني رغم الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة بنود القانون الدولي.

 

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل جامحة دون عقل، حيث يستمر الكيان الصهيوني في جرائمه رغم التغيرات الكبيرة التي ظهرت من المجتمع الدولي، لذا التوترات التي تحيط نتنياهو من الداخل والخارج تشكل خطورة كبيرة عليه وستكون نهايته في القريب العاجل.

المساندة الأمريكية لإسرائيل 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم الكيان الصهيوني من أجل تحقيق أهدافها الشخصية السياسية في منطقة الشرق الأوسط من خلال الأيادي الإجرامية الصهيونية، وبالرغم من هذا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني إلا أن إسرائيل حتى يومنا هذا لم تتمكن من القضاء على حماس وفرض سيطرتها الكاملة على القطاع، وبالتالي المقاومة صمدت أمام الكيان ومن يعاونه من كبرى الدول الغربية.

 

أشرف سينجر خبير سياسة دولية اكسترا نيوز المقاومة الفلسطيينية قرب انتهاء نتنياهو

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