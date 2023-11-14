الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التنمية البريطانى: نحتاج لوقف إطلاق نار فى غزة

أندرو ميتشل وزير
أندرو ميتشل وزير التنمية البريطاني

أكد أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، الحاجة إلى فترات توقف أطول في القتال بغزة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

وتضاربت الأنباء منذ أمس الإثنين، بشأن هدنة إنسانية لساعات في جنوب قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الأجانب.

هدنة إنسانية لساعات في جنوب قطاع غزة

وحسب مصادر صحفية، فهناك اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي. 

وقف إطلاق النار فى قطاع غزة 

وأضافت المصادر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر لعدة ساعات، لكن لم يتضح بعد المدة المحددة.

وزير التنمية البريطاني غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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