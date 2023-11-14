الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن موقف برشلونة من استمرار الثنائي جواو فيليكس وكانسيلو

جواو فيليكس وجواو
جواو فيليكس وجواو كانسيلو

كشف البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن موقف إدارة النادي من استمرار الثنائي المعار جواو فيليكس وجواو كانسيلو، ضمن صفوف الفريق.


ديكو يتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة منذ أغسطس الماضي خلفًا  لماتيو أليماني.

وقال ديكو في تصريحات لـ"راديو كتالونيا":"بلا شك نريد أن نبقي على الثنائي ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل وللمستقبل؛ إنهما لاعبين مهمين للفريق وكلاهما سعيد هنا".

وانضم كانسيلو وفيليكس لصفوف برشلونة في صفقة إعارة من ناديي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على الترتيب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف ديكو:"مازال الوقت مبكرًا للحديث عن ذلك الأمر، ولكننا سنفكر في المفاوضات ونحن سعداء بوجودهما معنا".

ولعب جواو كانسيلو 14 مباراة بقميص برشلونة وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه، وكذلك لعب جواو فيليكس 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وسبق أن ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يرغب في استمرار فيليكس مع الفريق وتجديد إعارته لمدة موسم إضافي أو تحويلها لعقد دائم.

وانضم جواو فيليكس لأتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، ولعب 129 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 33 هدفًا وصنع 18 لزملائه، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022، التي ودعوها من الدور ربع النهائي أمام المغرب.
فيما بدأ جواو كانسيلو مسيرته في البرتغال وانضم لشباب نادي بنفيكا وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2014 وأعير لنادي فالنسيا الإسباني لمدة موسم واحد ثم انضم للنادي نهائيًا في صيف 2015 وبعدها أعير لنادي إنتر الإيطالي في صيف 2017 وبعد عام عاد لفالنسيا ثم انتقل لنادي يوفنتوس في صيف 2018 وبعد موسم واحد انتقل لمانشستر سيتي في صيف 2019 وقضى 3 مواسم ونصف قبل الرحيل معارًا لبايرن ميونخ في يناير 2023 ثم عاد في نهاية الموسم المنقضي للسيتي ثم رحل لبرشلونة معارًا لمدة موسم تنتهي في يونيو 2024.

ديكو برشلونة جواو فيليكس جواو كانسيلو مانشستر سيتى اتلتيكو مدريد

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