الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى شتولا وبلدات أخرى قرب حدود لبنان

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في شتولا وعدد من البلدات قرب الحدود اللبنانية.

وكشف أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية.

استهداف قوة عسكرية تابعة للاحتلال

وكان "حزب الله" اللبناني، قد استهدف قوة عسكرية تابعة للاحتلال، بمنطقة حدب يارون الجنوبية، حيث استهدف الحزب ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، مع وقوع إصابات مؤكدة.

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفًا على بلدات في القطاعين الغربي والشرقي بالجنوب اللبناني.

الحدود اللبنانية صفارات الإنذار تدوي في شتولا شتولا صفارات الإنذار عدد من البلدات قرب الحدود اللبنانية

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