الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "الوثائقية" تعرض سلسلة "أبطال خارقون"

السلسلة الوثائقية
السلسلة الوثائقية أبطال خارقون

تعرض قناة "الوثائقية"، مساء اليوم، السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، التي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.

وتذاع السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم. 

تفاصيل السلسلة الوثائقية أبطال خارقون 

وتحاول السلسلة الوثائقية توضيح حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الاقتراب منهم، والسعى إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها. 

هذا ومن المقرر أن تعرض القناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد خلال 45 يومًا كاملة، قدمت خلاله العديد من الأفلام الوثائقية والشهادات الحية عن معركة أكتوبر المجيدة. 

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر نوفمبر الجاري. 

وتعرض قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، خلال شهر نوفمبر، والذي يوثق في أجواء من الإثارة والتشويق مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

كما تعرض أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان" في شهر نوفمبر، ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي. 

وتعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر نوفمبر، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

وأعلنت قناة "الوثائقية" أيضًا عن عرضها الفيلم الوثائقي "نيرون"، ويرصد الفيلم روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا في محاولة للوصول إلى الحقيقة.

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