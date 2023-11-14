الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: تحويل تدريجي لأتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز والكهرباء بدلا من السولار

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية  فى إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة .

ووضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدي لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية وهو ما بدا جليًا فى إطلاقها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ مصر 2050، وكان الإسهام الأكبر لمصر فى هذه القضية استضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27.

خالد عبد العال: مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء

وأشار محافظ القاهرة، خلال لقاء جمعه بوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالمناخ فى نطاق القاهرة وتعزيز الخضرة لمواجهة تلوث الهواء بها عن طريق دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التى تعالج المسببات الرئيسية لتلوث المناخ، بالإضافة الى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث، ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.

نعمل على الحد من الانبعاثات الضارة للبيئة 

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة الدولة المصرية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ الامم المتحدة تغير المناخ النقل العام

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