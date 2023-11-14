الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مأساة العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم (فيديو)

غزة
غزة

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، تقريرًا مؤثرًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.

 

وبحسب التقرير، بلغ عدد الشهداء في غزة حتى اليوم 11 ألفا و240 فلسطينيًا، منهم 4630 طفلًا و3130 امرأة، في حين أصيب أكثر من 29 ألف شخص، ولا يزال هناك 2700 مفقود تحت الأنقاض.

 

وأشار التقرير إلى أن العدوان تسبب في تهدم جزئي لنحو ربع مليون مسكن، وجعل 40 ألفًا غير صالحة للسكن، ما يمثل 60% من إجمالي الوحدات السكنية في غزة.

 

وكشف التقرير عن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة عبر الجسر الجوي والبري المصري، والتي بلغت 10 آلاف طن، منها 50% غذائية، و25% طبية، و25% إغاثية.

 

وأكدت قصواء الخلالي، على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبه في محنته، ودعمه بكل الوسائل الممكنة.

العدوان الإسرائيلى غزة الجرحى والمفقودين عدد الشهداء تحت الانقاض العدوان المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

قصواء الخلالى تعلق على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد تصريحاتها بشأن التظاهرات لغزة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد الجولة الـ 12.. السيتى فى الصدارة

عاجل.. "رويترز": حماس مستعدة لإطلاق سراح 70 رهينة مقابل هذا الشرط

عاجل.. توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر فى خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟