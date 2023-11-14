مأساة العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم (فيديو)

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، تقريرًا مؤثرًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الشهداء في غزة حتى اليوم 11 ألفا و240 فلسطينيًا، منهم 4630 طفلًا و3130 امرأة، في حين أصيب أكثر من 29 ألف شخص، ولا يزال هناك 2700 مفقود تحت الأنقاض.

وأشار التقرير إلى أن العدوان تسبب في تهدم جزئي لنحو ربع مليون مسكن، وجعل 40 ألفًا غير صالحة للسكن، ما يمثل 60% من إجمالي الوحدات السكنية في غزة.

وكشف التقرير عن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة عبر الجسر الجوي والبري المصري، والتي بلغت 10 آلاف طن، منها 50% غذائية، و25% طبية، و25% إغاثية.

وأكدت قصواء الخلالي، على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانبه في محنته، ودعمه بكل الوسائل الممكنة.