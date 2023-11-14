"فرحات": مشاهد الدمار والقتل بقطاع غزة تضع أمريكا فى حرج شديد

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الموقف الأمريكي، تحول منذ فترة وبدا أن هناك مسافة بين أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أنه كان واضحًا لدى أمريكا أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل داخل غزة غير عملية سواء في القضاء على حماس أو غيرها.

حماس مازالت قادرة على مواجهة جيش الاحتلال

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العداون الذي يمارسه الاحتلال على قطاع غزة أصبح غير متوافق مع القانون الإنساني والدولي، كما أنه بعيد عن الهدف الأساسي للحرب، مشيرًا إلى أن حماس مازال لديها القدرة على مواجهة جيش الاحتلال.

وأكد أن ما يتداوله العالم من مشاهد تدمير وقتل وخاصة الأطفال يضع الإدارة الأمريكية في حرج شديد، موضحًا أن أمريكا بخبرتها في العديد من الدول مثل العراق وفيتنام تقول إنه لابد أن تكون هناك أهداف عملية فقد عملت لمدة عقدين في أفغانستان ولم تستطع القضاء على طالبان.

انكشاف زيف الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان

وتابع، أنه على المستوى السياسي والرمزي، فقد وضعت الإدارة الأمريكية في مأزق شديد بعد أن انكشف زيف الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والإيمان بالقانون الدولي.