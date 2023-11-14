الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فرحات": مشاهد الدمار والقتل بقطاع غزة تضع أمريكا فى حرج شديد

غزة
غزة

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات  السياسية والاستراتيجية، إن الموقف الأمريكي، تحول منذ فترة وبدا أن هناك مسافة بين أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أنه كان واضحًا لدى أمريكا أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل داخل غزة غير عملية سواء في القضاء على حماس أو غيرها.

 حماس مازالت قادرة على مواجهة جيش الاحتلال

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العداون الذي يمارسه الاحتلال على قطاع غزة أصبح غير متوافق مع القانون الإنساني والدولي، كما أنه بعيد عن الهدف الأساسي للحرب، مشيرًا إلى أن حماس مازال لديها القدرة على مواجهة جيش الاحتلال.

وأكد أن ما يتداوله العالم من مشاهد تدمير وقتل وخاصة الأطفال يضع الإدارة الأمريكية في حرج شديد، موضحًا أن أمريكا بخبرتها في العديد من الدول  مثل العراق وفيتنام تقول إنه لابد أن تكون هناك أهداف عملية فقد عملت لمدة عقدين في أفغانستان ولم تستطع القضاء على طالبان.

انكشاف زيف الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان

وتابع، أنه على المستوى السياسي والرمزي، فقد وضعت الإدارة الأمريكية في مأزق شديد بعد أن انكشف زيف الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والإيمان بالقانون الدولي.

محمد فايز فرحات مشاهد تدمير وقتل يضع الإدارة الأمريكية حرج شديد إسرائيل حماس

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: موقف أمريكا تجاه إسرائيل لم يتغير منذ بداية الأزمة

إنجى أنور: دولة الاحتلال مجرد مرتزقة لسرقة الشرق الأوسط لصالح أمريكا

العكة يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" 3 عوامل ضاغطة على أمريكا بشأن الحرب فى غزة

روسيا أم أمريكا من سيكون حليف مصر حال فوز عبدالسند يمامة؟

واشنطن بوست: مكانة ونفوذ أمريكا مهددان بسبب دعم الاحتلال

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر فى خان يونس

عاجل.. "رويترز": حماس مستعدة لإطلاق سراح 70 رهينة مقابل هذا الشرط

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟