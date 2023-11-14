عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى هوجو تشافيز للعيون فى رام الله

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى هوجو تشافيز للعيون في بلدة ترمسعيا في رام الله، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

واستجوبت القوات الصهيونية، الطاقم الطبي، قبل أن تغادر حرم المستشفى في تعدٍّ صارخ على المؤسسات الطبية والصحية.

وانتهكت إسرائيل القطاع الصحي، بالقصف والتدمير والقنص بقطاع غزة والضفة الغربية.

وحل دمار هائل بمشافي غزة المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني، وتستمر أوضاع آلاف الفلسطينيين العالقين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة من دون ماء ولا كهرباء منذ أيام، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

ويتواصل القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيطه وفي نقاط أخرى من القطاع المحاصر، ويتركّز القتال على الأرض في قلب مدينة غزة في شمال القطاع حيث توغّل الإسرائيليون برّا.