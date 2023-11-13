بينهم 4 فتيات.. مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث سير بـ4 محافظات

حوادث كثيرة شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة تلك الحوادث.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

إصابة 4 فتيات في الغربية

كما شهد طريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 فتيات بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وعلي الفور تم نقلهن إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة مواطنين في البدرشين

وأصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، في البدرشين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيقات.

مصرع مواطن وإصابة 12 في الفيوم

كما لقي مواطن مصرعه، وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 مواطنين في حادث بمركز العياط

كما أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.