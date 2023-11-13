الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق: معبر رفح خط أحمر وإسرائيل لن تستطيع أن تمسه

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر هي شريان الحياة لقطاع غزة الآن وهذا بشهادة العالم، مشيرًا إلى أن رؤساء الدول في القمة العربية الإسلامية قالوا إن مصر قامت بواجبها تجاه قطاع غزة وأي معوقات تحدث من الجانب الآخر.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد سياسة ممنهجة تقول إن المساعدات يكون أمامها عقبات حتى لا تصل لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن هناك وسائل أخرى لأيصال المساعدات لغزة وهي إما عن طريق البحر أو الجو ولكنهما تحت سيطرة إسرائيلية كاملة ويجب أن يكون هناك ضغط دولي على إسرائيل لإيصال المساعدات.

لابد أن يكون هناك اتفاق حول منافذ أخرى لا يصال المساعدات لغزة

وأشار إلى أن معبر رفح  به كثافة للشاحنات وسيارات الاسعاف وحاملي الجنسيات الاخرى، ولابد أن يكون هناك اتفاق حول منافذ أخرى لا يصال المساعدات للجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل  لن تجرؤ أن تمس معبر رفح بأي حال من الأحوال لأنه خط أحمر ولن يصلوا لهذا المستوى من التحدي ولا يمكن أن تتجرأ  إسرائيل وتهدد مصير السلام.

السفير محمد العرابي معبر رفح خط أحمر إسرائيل لن تجرؤ تمس معبر رفح

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