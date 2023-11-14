الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية الصباح الباكر يحرص المسلمين على الإكثار من الأدعية والأذكار يكثر التساؤل عن أبرزأدعية الصباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل.

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.

 

دعاء الصباح اليوم

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.


اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.


اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.


اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.


اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب.


اللهم اجعل أيام أحبتي عيدا، ويومهم سعيدا، وعمرهم مديدا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.


اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم.


يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود أسألك أن ترزقنا السعادة والفرح في هذا اليوم.

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أبرز أدعية الصباح اليوم

اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.


الحمد لله أصبحنا  على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.


ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.


ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.


يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.


اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

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