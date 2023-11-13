الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل إكسترا نيوز: أكثر من وفد لمؤسسات مصرية مهمة زاروا معبر رفح اليوم

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي برفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن عددًا من الوفود من أكثر من جهة زارت اليوم لمعبر رفح، ولا سيما التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذين عقدوا مؤتمرًا صحفيا هو الأول من نوعه أقيم أمام بوابة معبر رفح.

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل وفد عبر عن أهمية الحدث الجاري الآن وتقديم التضامن كله للشعب الفلسطيني في محنته حاليا، والمسئولون الذين تحدثوا اليوم أجمعوا بأن ما تعيشه فلسطين في هذه الأزمة ليست قضية خاصة بالفلسطينيين بل المصريين كلهم.

وأشار إلى أن القافلة الأولى التي انطلقت لمعبر رفح أكثر من 100 شاحنة، وتم ذلك في وقت قياسي للغاية، وكانت هناك قصص تروى وتحكى عبر هذه المنصة التي أقيمت في معبر رفح لتحكي كيف تحقق هذا الإنجاز.

ولفت أن من وراء هذا الإنجاز قوة معنوية كبيرة آمنت بما لديه، وربما لم يحدث في تاريخ التكافل الإنساني مثل هذه القافلة الكبيرة التي وصلت في وقت قياسي، ومن خلفها أكثر من 35 ألف متطوع من المحافظات كلها.

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