سالي فريد: مصر تدعم الصناعات الإفريقية بنسبة 70%

قالت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل تنمية القارة الإفريقية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بصورة كبيرة.

التجارة الحرة البينية

وأكدت فريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الدولة المصرية تساعد منطقة التجارة الحرة البينية بصورة كبيرة ومن عدة محاور، حيث يتم تدعيم حجم الصناعات الإفريقية بنسبة 70%، لذا يمكن القول أن مصر دولة محورية في القارة الإفريقية..

تفعيل التجارة بأفريقيا

وأضافت في حديثها، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة داخل السوق الإفريقي، وبالتالي تسير مصر بكافة المحاور والمسارات لتفعيل جانب التجارة في الأسواق الإفريقية، خاصة وأنها أسواق واعدة.

وتابعت:"مصر تسعى بقوة إلى تفعيل التجارة في الأسواق الإفريقية كافة من أجل الاعتماد بعد ذلك على المنتجات الإفريقية بدلا ًمن الاعتماد على دول الغرب".