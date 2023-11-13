الجيل الديمقراطي: المواطن المصري على درجة كبيرة من الوعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دور الحزب وأهم الفعاليات التي عقدها في إطار الدعاية الانتخابية، قائلًا: "إن الحزب امتد نشاطه من خلال مؤتمرات خاصة به لدعم القضية الفلسطينية".

ردود فعل المواطن المصري تجاه المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف الشهابي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هذه المؤتمرات شهدت الحديث عن الانتخابات الرئاسية خاصة وأنها ما تشغل بال المواطن المصري، لافتا إلى أن حزب الجيل عقد حوالي 25 فاعلية في أهم المدن بمحافظات مصر المختلفة، إلى جانب 6 مؤتمرات حاشدة بالجيزة والسويس والغربية وسوهاج، والإسكندرية والذي شهدت مؤتمر حاشد حضره نخبة العمل السياسي والعام بالإسكندرية، وهذه المؤتمرات كان بها جانب توعوي، كما أعطينا الفرصة للقيادات المحلية للحديث لدورها الكبير في دفع المواطنين إلى صناديق الاقتراع أيام الانتخابات.

وعن ردود فعل المواطنين تجاه المشاركة في الانتخابات الراسية، أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية تشغل بال المواطن المصري، لافتًا إلى أن المواطن المصري على درجة كبيرة جدًا من الوعي.