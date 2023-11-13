غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

طلبت لجنة التخطيط لفريق الكرة بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، من مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، إعداد تقرير حول أسباب تراجع أداء ونتائج «المارد الأحمر»، خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت معلومات إلى إدارة الكرة بنادى الأهلى بشأن وجود عروض مغرية من الدورى السعودى للمدرب السويسرى، ما أدى إلى تشتت ذهنه، وعدم تركيزه مع الفريق خلال الفترة الماضية، على عكس ما كان عليه فى الموسم الماضى، وهو ما دفعها لمطالبته بتوضيح الأمر.

وحسب مصدر فى الأهلى، هناك حالة من عدم الارتياح لدى إدارة «القلعة الحمراء» تجاه «كولر»، بعد خسارة الفريق لقبى السوبر والدورى الإفريقيين، قبل أن يتعادل أمام الجونة فى الدورى.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط طلبت من «كولر» تحديد أسباب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، من أجل مناقشتها، ووضع النقاط فوق الحروف خلال فترة الإجازة التى يقضيها المدرب حاليًا فى سويسرا.

كما وجهت اللجنة انتقادًا إلى المدير الفنى للأهلى بشأن عدم السيطرة على غرفة خلع الملابس، وفقده ما تمتع به من حزم مع اللاعبين، وهو ما ظهر فى عدة مشاهد خلال الموسم الحالى، كان آخرها اعتراض محمد مجدى «أفشة» على استبداله.

فى شأن آخر، تولى عدلى القيعى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى لكرة القدم، التفاوض مع وليد دعبس، رئيس نادى مودرن فيوتشر، حول طلبات الأخير للتخلى عن الـ٦ أشهر المتبقية فى عقد عمر كمال عبدالواحد.

وكشفت المفاوضات الأولية رغبة مودرن فيوتشر فى الحصول على خدمات صلاح محسن أو كريم وليد «نيدفيد»، مقابل التخلى عن الـ٦ أشهر الباقية من عقد لاعبه عمر كمال عبدالواحد.

وأبدى مسئولو الأهلى موافقة مبدئية على خروج «نيدفيد»، بشرط وضع بند فى عقده يمنح فريق «القلعة الحمراء» حق إعادته فى أى وقت مقابل مبلغ مالى.

ويعقد خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، جلسة أخيرة مع محمد هانى، الظهير الأيمن، للحصول على توقيعه بشأن تجديد تعاقده مع «المارد الأحمر».

واتفق «بيبو» و«توفيق» على كل البنود الخاصة بالعقد الجديد لـ«هانى»، فى اجتماع عقده الثلاثى خلال الأسبوع الماضى، من بينها حصول اللاعب على ١٠ ملايين جنيه فى الموسم، تزيد بواقع مليون جنيه، ضمن العقد الذى يستمر لمدة ٤ مواسم كاملة.

وبذلك يحصل «هانى» على ١٠ ملايين جنيه فى موسمه الأول مع الأهلى، ثم ١١ مليون جنيه فى الموسم الثانى، و١٢ مليونًا فى الموسم الثالث، وصولًا إلى ١٣ مليون جنيه فى الموسم الرابع والأخير، بإجمالى ٤٦ مليون جنيه.