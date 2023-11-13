الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرياضية التنشيطية لطلاب جامعة دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التنشيطية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بكليات الجامعة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضر الافتتاح كل من الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومدير عام رعاية الطلاب.

وبدأت فعاليات اليوم، بطابور العرض لكليات جامعة دمياط ثم السلام الوطني ثم أيات من القرأن الكريم، تلاها كلمة الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي رحب فيها  الحضور وأكد أن الدورة التنشيطية تهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف إلى صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لإعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتوجه بالشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل فاروق الطيبانى، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب وأخصائى الأنشطة بإدارة رعاية الطلاب، وكل المنظمين لهذا الافتتاح الرائع من فريق الكورال المشارك والجوالة

 وأكد أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بدعم الانشطة الطلابية، والبطولات الرياضية لدورها في بناء شخصية ابنائها الطلاب وتعزيز مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم واستغلال طاقتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل، واكتشاف الموهوبين القادرين على تمثيل الجامعة في أطر تنافسية، ما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتنمية الشباب ثقافيًا، واجتماعيًا وعلميا.

بعد ذلك بدأ عرض كاراتيه لطلاب الفرقة الأولى من كلية التربية الرياضية حيث نال العرض إعجاب الجميع، تلاها فرقة لمنتخب الجوالة للجامعة، ثم فقرة لفريق الكورال للجامعة استمع فيها الحضور لبعض الأغاني الوطنية، ثم فقرقة شعر لطلاب الجامعة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مواهبهم، كما أعرب عن سعادته لوجود طلاب يشاركون في الأنشطة من مختلف الكليات.

كما انتقل لافتتاح المعرض الفني والمقام ضمن فعاليات الدورة التنشيطية والذي يشارك فيه طلاب الجامعة بعرض لرسومات وأعمال فنية مختلفة وأعمال الصناعة اليدوية

جدير بالذكر أن الفعاليات تشمل مسابقات رياضية وفنية واجتماعية وعلمية وجوالة وثقافية وتتم تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

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