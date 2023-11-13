ليفاندوفسكي: "لا خلاف بيني ولامين يامال.. كان مجرد حادث"

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، أنه لا خلاف بينه واللاعب الشاب لامين يامال، موضحًا أن ما حدث بينهما في مباراة الفريق أمام ألافيس في الدوري، كان مجرد حادثة.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه برشلونة للفوز على ألافيس بهدفين لهدف، في الدوري الإسباني.

وأظهرت الكاميرات صراخ “ليفاندوفسكي” على “لامال” خلال إحدى الهجمات، حيث طالبه بتمرير الكرة له، كما رفض مصافحته بعد تلك الهجمة.

وقال “ليفاندوفسكي” خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع التشيك في تصفيات أمم أوروبا: "بصراحة، ليس هناك الكثير للتعليق عليه لأنه كان حادثًا، وفيما يتعلق بعلاقتي به، فقد ساعدته عدة مرات وقدمت له النصائح، حتى في هذه المباراة".

وأضاف:" من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشئ ما في الملعب.. الوضع برمته مجرد حادث".

وعن حالته البدنية، قال:"أما بالنسبة لحالتي البدنية، فقد شعرت أنني بحالة جيدة ضد ألافيس. وكانت ثقتي في الملعب مختلفة تمامًا أيضًا. تمنحك الأهداف دائمًا راحة البال والتحفيز. خاصة أنه في المباريات القليلة الماضية لم تتح لي العديد من الفرص، وبدونها يكون تغيير شيء ما أكثر صعوبة.. آمل أن أسجل الآن بانتظام وأن تتاح لي الفرص".