الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي: "لا خلاف بيني ولامين يامال.. كان مجرد حادث"

ليفاندوفسكي ولامين
ليفاندوفسكي ولامين يامال

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، أنه لا خلاف بينه واللاعب الشاب لامين يامال، موضحًا أن ما حدث بينهما في مباراة الفريق أمام ألافيس في الدوري، كان مجرد حادثة.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه برشلونة للفوز على ألافيس بهدفين لهدف، في الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

الاتحاد المغربي ينفي عرض الأموال على لامين يامال لإقناعه بتمثيل المنتخب

وأظهرت الكاميرات صراخ “ليفاندوفسكي” على “لامال” خلال إحدى الهجمات، حيث طالبه بتمرير الكرة له، كما رفض مصافحته بعد تلك الهجمة.

وقال “ليفاندوفسكي” خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع التشيك في تصفيات أمم أوروبا: "بصراحة، ليس هناك الكثير للتعليق عليه لأنه كان حادثًا، وفيما يتعلق بعلاقتي به، فقد ساعدته عدة مرات وقدمت له النصائح، حتى في هذه المباراة".

وأضاف:" من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشئ ما في الملعب.. الوضع برمته مجرد حادث".

وعن حالته البدنية، قال:"أما بالنسبة لحالتي البدنية، فقد شعرت أنني بحالة جيدة ضد ألافيس. وكانت ثقتي في الملعب مختلفة تمامًا أيضًا. تمنحك الأهداف دائمًا راحة البال والتحفيز. خاصة أنه في المباريات القليلة الماضية لم تتح لي العديد من الفرص، وبدونها يكون تغيير شيء ما أكثر صعوبة..  آمل أن أسجل الآن بانتظام وأن تتاح لي الفرص".

روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكى لامين يامال يامال برشلونة

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان