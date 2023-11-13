الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"بيك سيجيد" المجري يُكرم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد

المجري خوان كارلوس
المجري خوان كارلوس باستور

حرص نادي بيك سيجيد المجري، على تكريم مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني الحالي لـمنتخب مصر الوطني لكرة اليد.

جاء التكريم قبل مباراة القمة في الدوري المجري والتي جمعت فريقي بيك سيجيد وفيزبريم على صالة بيك سيجيد، وامتلأت الصالة بالجماهير عن آخرها، وكرم مسئولو النادي المجري خوان كارلوس باستور وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيك سيجيد المجري لقطات من تكريم المدير الفني لمنتخب مصر، مع تعليق: "تمت إضافة خوان كارلوس باستور إلى جدارية الأساطير".

ويستعد منتخب مص لكرة اليد حاليا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تعاقد مع الإسباني خوان كارلوس باستور لقيادة المنتخب الوطني خلفا لمواطنه روبرتو باروندو الذي رحل عقب نهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال 2023.

مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

من جانبه أكد عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد أن الاستعدادات تجري على ما يرام قبل أجراء مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، التي تستضيفها مصر من 19 إلى 29 يناير 2024.

وتُجرى مراسم القرعة في القاهرة مساء يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح “صلاح” أن منتخب مصر يأتي في المستوى الأول في تصنيف المنتخبات قبل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، حيث تلقى الاتحاد المصري تأكيدا بمشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمها في التصنيف إلى 4 مستويات، بحيث يتم سحب القرعة من التصنيف الرابع ثم الثالث ثم الثاني، ثم يختار منتخب مصر المجموعة التي يرغب في التواجد بها، وبعد اكتمال المجموعات يختار منتخب مصر المنتخب الذي سيواجهه في الافتتاح.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

مسئولو النادي المجري المجري خوان كارلوس باستور نادي بيك المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر الوطني لكرة اليد

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان