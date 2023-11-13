"بيك سيجيد" المجري يُكرم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد

حرص نادي بيك سيجيد المجري، على تكريم مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني الحالي لـمنتخب مصر الوطني لكرة اليد.

جاء التكريم قبل مباراة القمة في الدوري المجري والتي جمعت فريقي بيك سيجيد وفيزبريم على صالة بيك سيجيد، وامتلأت الصالة بالجماهير عن آخرها، وكرم مسئولو النادي المجري خوان كارلوس باستور وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيك سيجيد المجري لقطات من تكريم المدير الفني لمنتخب مصر، مع تعليق: "تمت إضافة خوان كارلوس باستور إلى جدارية الأساطير".

ويستعد منتخب مص لكرة اليد حاليا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تعاقد مع الإسباني خوان كارلوس باستور لقيادة المنتخب الوطني خلفا لمواطنه روبرتو باروندو الذي رحل عقب نهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال 2023.

مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

من جانبه أكد عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد أن الاستعدادات تجري على ما يرام قبل أجراء مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، التي تستضيفها مصر من 19 إلى 29 يناير 2024.

وتُجرى مراسم القرعة في القاهرة مساء يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح “صلاح” أن منتخب مصر يأتي في المستوى الأول في تصنيف المنتخبات قبل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، حيث تلقى الاتحاد المصري تأكيدا بمشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمها في التصنيف إلى 4 مستويات، بحيث يتم سحب القرعة من التصنيف الرابع ثم الثالث ثم الثاني، ثم يختار منتخب مصر المجموعة التي يرغب في التواجد بها، وبعد اكتمال المجموعات يختار منتخب مصر المنتخب الذي سيواجهه في الافتتاح.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.