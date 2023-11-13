الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي يطير لإسرائيل لبحث الحرب في غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

يتوجه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث الحرب الدائرة في قطاع غزة بين حماس ودولة الاحتلال.

وقال بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “سأسافر إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن هذا الأسبوع لبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية والقضايا السياسية مع القادة في المنطقة”.

أضاف بوريل: “نحن بحاجة إلى أفق سياسي يتطلع إلى حل الدولتين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الحوار”.

يشار إلى أن زيارة بوريل إلى دولة الاحتلال هي الأولى منذ إطلاق حركة المقاومة حماس، في السابع من الشهر الماضي عملية "طوفان الأقصى" التي شملت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات في دولة الاحتلال في المنطقة الحدودية راح ضحيتها نحو 1200 شخص، واحتجزت نحو 240 رهينة ونقلتهم إلى القطاع.

ورد الكيان الصهيوني بإعلان عملية السيوف الحديدية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، والمسنين من المدنيين العزل.

الاتحاد الأوروبي حماس جوزيب بوريل الاحتلال إسرائيل

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