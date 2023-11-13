استشهاد 3 وإصابة 20 فى ضربة جوية إسرائيلية على بلدة شرقى خان يونس
أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 وإصابة 20 في ضربة جوية إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت اليوم الإثنين، عن أنه لا توجد أي آليات لإجلاء المرضى في مجمع الشفاء.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر وسائل التواصل، بتوقف محاولة الوصول إلى مستشفى القدس من خان يونس لإجلاء المرضى، بسبب "استمرار القصف وإطلاق النار".
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