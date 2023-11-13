الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منتج حكايات "55 مشكلة حب" لـ"الدستور": سعيد بالتعاون مع "المتحدة" واعتبرهم شركاء في النجاح

55 مشكلة حب
55 مشكلة حب

نجاح كبير حققته الأربع حكايات "ألفريدو، ما تيجي نشوف، عيشها بفرحة، وروحي فيك"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب حمل الاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفي محمود، وحصدت هذه الحكايات الكثير من المشاهدات وتصدّرت محركات البحث، حتي أصبحت حديث روّاد السوشيال ميديا.

وأعرب المنتج أحمد عبد العاطي، عن سعادته الكبيرة بنجاح حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وتعلّق الجمهور بها، وبالأحداث التي عرضت فيها، آخرها حكاية روحي فيك، بطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فكرة وجود حكايات تحمل اسم الراحل مصطفى محمود، هي فكرة عظيمة، وأحببت هذا كثيرًا لأن جميع أعماله كانت تحمل مغزى وهدف، وبالفعل هذا ما حدث مع الحكايات التي عرضت، حيث أن كل حكاية لها هدف على سبيل المثال حكاية عيشها بفرحة بتتكلم عن الأمل وذوي القدرات الخاصة، وهكذا في باقي الحكايات".

وعن تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعرب عبدالعاطي عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، معقبا: "سيكون التعاون مستمر في إنتاج الكثير من الأعمال الدرامية التي تحمل الكثير من الرسائل، واعتبرهم بمثابة شركاء للنجاح منذ البداية".

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

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