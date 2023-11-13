الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: وصول 97 شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية

المساعدات
المساعدات

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، اليوم 97 شاحنة وصلت بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ما يقرب من 30 سيارة إسعاف تم تجهيزها لاستقبال الجرحى داخل المعبر، بالإضافة لسيارات خارج منفذ رفح استعدادا لاستقبال الجرحى والمصابين.

 500 شخص من مزدوجي الجنسيات والمصريين العالقين وصلوا لمعبر رفح

وأوضح أن 500 شخص من مزدوجي الجنسيات والمصريين العالقين، وصلوا لمعبر رفح لإنهاء إجراءات دخولهم إلى مصر.

ولفت إلى أن غالبية المساعدات الإنسانية الموجودة في معبر رفح هي من منظمات المجتمع المدني المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة، منوها أن المؤسسات المصرية حرصت على تجمبع المساعدات منذ بداية الأزمة، وتتجاوز 5 آلاف طن، بالإضافة لكميات كبيرة من المساعدات الدولية التي مازالت تتوافد إلى مطار العريش.

ونوه بوصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء العريش البحري، بها 600 طن مساعدات متنوعة. 

القاهرة الإخبارية غزة الأراضي الفلسطينية رفح لاستقبال الجرحى والمصابين

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