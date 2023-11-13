الأنبا توما حبيب يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة النجيلة

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، الكنيسة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بالهماص.

الجدير بالذكر عدد أبناء وبنات المناولة الأولى المحتفى بهم، بلغ ستة وأربعين فردًا.

من جهة أخرى، و تحت شعار "كونوا قديسين"، أقيم المؤتمر العام للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم، وذلك بدير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بشبرا.

تضمن المؤتمر محاضرتين روحيتين، قدمهما الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي، والأب عمانوئيل صبحي، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، انطلاقّا من رسالة قداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى لقاء إداري بعنوان "التخطيط والأهداف".

تضمن المؤتمر أيضًا اجتماعًا، للجنة أشبال جنود مريم، للتعرف على احتياجات، ومتطلبات فرق الأشبال، كما تناقش الحضور حول التخطيط، والإعداد لبرنامج العام الجديد.

كذلك، شهد المؤتمر الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث دارت قرارات، وعظة الذبيحة الإلهية، حول "كيف نعيش القداسة؟".

وفي سياق متصل، استكمل المجلس الإقليمي لجنود مريم، اجتماعه العام، بحضور المجالس العليا، والمحلية، والفرق، التابعة له، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض تقارير عن زيارات المجلس، خلال الفترة الماضية، والأنشطة المقبلة، وبرنامج عام ٢٠٢٤، حيث شارك بالمؤتمر عدد من المجالس العليا.

وايضا شاركت اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، في فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"، التي شهدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ينفذ هذا الملتقى بالتعاون مع الوكالة "الألمانية للتعاون الدولي - GIZ"، بالأسمرات، تحت شعار "كلنا بالدمج أقوى"، حيث شاركت جمعية كاريتاس مصر، في المتلقى، ضمن مؤسسات المجتمع المدني.

ويعد الشعار الذي يحمله هذا اللقاء "كلنا بالدمج أقوى"، شعارًا للمواطنة، كما يحمل عدة رسائل لكافة فئات المجتمع، ويعكس التنوع المنشود.