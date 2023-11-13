الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة النجيلة

توما حبيب
توما حبيب

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، الكنيسة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بالهماص.

الجدير بالذكر عدد أبناء وبنات المناولة الأولى المحتفى بهم، بلغ ستة وأربعين فردًا.

من جهة أخرى، و تحت شعار "كونوا قديسين"، أقيم المؤتمر العام للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم، وذلك بدير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بشبرا.

تضمن المؤتمر محاضرتين روحيتين، قدمهما الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي، والأب عمانوئيل صبحي، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، انطلاقّا من رسالة قداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى لقاء إداري بعنوان "التخطيط والأهداف".

تضمن المؤتمر أيضًا اجتماعًا، للجنة أشبال جنود مريم، للتعرف على احتياجات، ومتطلبات فرق الأشبال، كما تناقش الحضور حول التخطيط، والإعداد لبرنامج العام الجديد.

كذلك، شهد المؤتمر الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث دارت قرارات، وعظة الذبيحة الإلهية، حول "كيف نعيش القداسة؟".

وفي سياق متصل، استكمل المجلس الإقليمي لجنود مريم، اجتماعه العام، بحضور المجالس العليا، والمحلية، والفرق، التابعة له، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض تقارير عن زيارات المجلس، خلال الفترة الماضية، والأنشطة المقبلة، وبرنامج عام ٢٠٢٤، حيث شارك بالمؤتمر عدد من المجالس العليا.

وايضا شاركت اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، في فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"، التي شهدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ينفذ هذا الملتقى بالتعاون مع الوكالة "الألمانية للتعاون الدولي - GIZ"، بالأسمرات، تحت شعار "كلنا بالدمج أقوى"، حيث شاركت جمعية كاريتاس مصر، في المتلقى، ضمن مؤسسات المجتمع المدني.

ويعد الشعار الذي يحمله هذا اللقاء "كلنا بالدمج أقوى"، شعارًا للمواطنة، كما يحمل عدة رسائل لكافة فئات المجتمع، ويعكس التنوع المنشود.

أنبا توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الأنبا توما حبيب وذلك بسوسنة الوادي بوادي النطرون الانبا توما حبيب

مواد متعلقة

الأنبا دانييل يترأس طقوس سيامة كاهن جديد للاقباط بسيدني

المطران عطا الله حنا: لا احتفالات شعبية بعيد الميلاد سواء كان 25 ديسمبر أو 7 يناير

خلال ترؤسه القداس الإلهي.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد

القس أندريه زكى يستقبل وفدًا ألمانيا من الكنائس الإنجيلية

المطران شامي يزور المدارس البطريركية بالقاهرة ويعلن انطلاق الحركة الكشفية المدرسية

صورة وتعليق.. أيقونة "الكأس الفارغة" للسيدة العذراء

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس يوشافاط الأسقف الشهيد

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل باثنين من كبار قديسيها

الأكثر قراءة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العريش (صور)

دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان