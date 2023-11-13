ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة:

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19261 طنا تشمل: 2800 طن يوريا و8521 طن رمل و2183 طن ملح و400 طن مولاس و5357 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة:

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52396 طنا تشمل: 13974 طن خردة و9307 أطنان حديد و5000 طن سكر و588 طن عدس و928 طن بذرة كتان و1345 طن خشب زان و11471 طن قمح و8000 طن ذرة و1783 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5721 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77301 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408175 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبوراضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4762 شاحنة.