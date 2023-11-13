اللواء محمد الغبارى: الاحتلال عجز عن تنفيذ اجتياح برى فى غزة (فيديو)

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الاحتلال عجز عن تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، موضحًا أن الاجتياح هو أن يكون الهجوم شاملًا، وتنفيذ المهمة البرية في يوم أو يومين ثم ينتهي الأمر.

وأضاف "الغباري"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن العدو لم يستطع تنفيذ الاجتياح، نتيجة أن المقاومة التي قدرها أكبر مما يتخيل، لذلك فقد هدم ودمر البيوت بزعم أن البنية التحتية لحماس أسفل مدينة غزة.

الحرب ستكون طويلة ولن تنتهي سريعًا

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن العدو هدم البيوت ولم يعد في إمكانه تنفيذ الاجتياح، ومن هنا جاءت فكرة التقطيع، أي دخول غزة من اتجاهات كثيرة حتى يكون هذا الدخول سهلًا.

ونوه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأن هذه الحرب ستكون طويلة ولن تنتهي سريعًا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من تنبأ بطول أمد الحرب.