الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صحاب مخبز بطنطا استولى على 25 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية غش تورط فيها صاحب مخبز في مركز طنطا، حيث استولى على 25 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم وقام ببيعها في السوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، نجحت حملة تفتيشية تابعة للرقابة التموينية في مركز طنطا في ضبط الصاحب المخالف، تم اكتشاف الاختلال بعد إجراء جرد دقيق للرصيد المخزني للمخبز ومقارنته بسجلات الجرد المطابقة، حيث تبين أنه استولى على 25 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له وقام ببيعها في السوق السوداء.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني. يتعرض الصاحب المخالف لعقوبات قانونية صارمة بموجب قانون حماية حقوق المستهلك وقوانين التموين، حيث يعاقب بالسجن والغرامات المالية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مديرية التموين بمحافظة الغربية، بجدية على مكافحة الغش والتلاعب في المواد الغذائية المدعمة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المخابز والمحلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتهيب المديرية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات غش أو انتهاكات تموينية تشهدها المنطقة، لضمان سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين.

يعد الحفاظ على توفر المواد الغذائية المدعمة بأسعار معقولة والحد من الاحتكار والتجارة غير المشروعة من أولويات وزارة التموين، وتعمل بكل حزم لمكافحة أي ممارسات تستغل هذه المواد في تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

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