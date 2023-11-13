الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والمصرى الخليجى لاستثمار قطعة أرض مشتركة بينهم

القباج تشهد توقيع
القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبنك المصري الخليجي، حيث وقع من جانب بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والأستاذ نضال عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي.

ويهدف البروتوكول إلى إدارة واستثمار قطعة الأرض المملوكة للجانبين الواقعة على كورنيش النيل قسم الساحل.
 
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود القطاع المصرفي المصري ودوره في الفترة الحالية في دعم الاقتصاد المصري ومساهمته في جذب وبناء شراكات استثمارية كبرى، موضحة أن توقيع الاتفاقية يأتي نظرا لموقع قطعة الأرض المتميز وسعيًا في الاستغلال الأمثل لها وتحقيق أعلي وأفضل عائد منها من خلال طرحها للبيع لكبار المستثمرين عن طريق المزايدة العلنية أو الدخول في شراكة استثمارية مع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشروع استثماري.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالجهود التي قام بها فريق العمل ببنك ناصر الاجتماعي بقيادة نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان من أجل الوصول إلى تلك الاتفاقية مع البنك المصري الخليجي، والتي سيترتب عليها عددًا من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.

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من جانبه وجه الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على مجهوداتها ودعمها اللا محدود لبنك ناصر الاجتماعي، مشددا على أنه ستتم الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في الترويج والتسويق وشركات التطوير العقاري لعمل دراسات الجدوي للمشروع لتطويره، وصولا إلى تحقيق أفضل الفرص والعائدات الاستثمارية عملًا على حسن إدارة أصول الدولة المصرية.

التضامن الاجتماعي بنك ناصر محمد عبد الفضيل الاقتصاد المصرى المشروعات

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