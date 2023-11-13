مفوض التجارة بالاتحاد الإفريقى: نثمن الجهود المصرية لاستضافة معرض التجارة البينية

قال السفير ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الإفريقي: إننا نثمن المجهودات المصرية التي استضافت المعرض، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

المعرض يحتوي على العديد من المعلومات حول التجارة البينية

وأضاف موتشانجا، خلال كلمته بافتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أن المعرض يُعقد في وقت يشوبه عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وأحداث أخرى، وأيضًا تجزئة التجارة العالمية، معقبًا: "كل ذلك كان يدفعنا للانتهاء من التكامل الاقتصادي".

وأوضح مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الإفريقي أن المعرض يحتوي على العديد من المعلومات حول التجارة البينية وفقًا لمقررات رؤساء الدول والحكومات، وهذا جزء من عملية التكامل حتى تمضي إفريقيا قدمًا نحو الرفاهية والتنمية.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 75 دولة إفريقية.