تبرعات مادية وعينية.. مجلس المهندسين يستعرض إجراءات النقابة لدعم القضية الفلسطينية

ناقش اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، دور النقابة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وقال الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة، إنه تم عقد الاجتماع الثاني لاتحاد المهندسين العرب لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، عبر تقنية زووم.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول وضع بعض الضوابط والاتجاهات الفكرية أو التنظيمية التي يقوم بها الاتحاد لنصرة الشعب الفلسطيني، مقدمًا الشكر للجنة التنفيذية المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للنقابة خلال جلسته الطارئة لدعم الشعب الفلسطيني لما اتخذته من إجراءات فعلية وتنفيذية على أرض الواقع.

كما أكد المهندس محمود عرفات أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبًا، مستعرضًا كافة الإجراءات الفعلية والتنفيذية التي اتخذتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني إزاء الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستنكرًا الصمت والتواطؤ المُخزي للمجتمع الدولي، والدعم السافر الذي تبديه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للكيان الصهيوني.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، بناءً على قرارات المجلس الأعلى في جلسته الطارئة، حيث تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير، وتجهيز قافلة تحمل مستلزمات طبية، وأخرى مواد غذائية، بالإضافة إلى ملابس وأغطية شتوية، وكذلك فتح حساب لجمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يشهده الأشقاء في القطاع من أوضاع مأساوية وغير إنسانية جراء العدوان الآثم.

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإطلاق حملة تبرع بالدم فى كافة مقرات النقابات الفرعية والنوادي، كما تم تنظيم أمسية في حب فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية، بحضور الأدباء والفنانين، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، كما تمت المشاركة في اجتماعات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وهناك مزيد من الخطوات والمساعي نعمل عليها بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.

واختتم "عرفات" كلمته بتجديد تحيته لنضال وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشددا على أحقيته في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.