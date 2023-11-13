الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المهندسين" تُنظم ندوة "تحديات وفرص في هندسة الأجهزة الطبية الحديثة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

كشف الدكتور المهندس محمد اليماني– رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تضم 7 آلاف مهندس متخصص في الهندسة الطبية، من إجمالي 289 ألفًا  و691 مهندسًا أعضاء بالشعبة.

جاء ذلك خلال  ندوة "تحديات وفرص في هندسة الأجهزة الطبية الحديثة" التي نظمتها لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة  المهندس أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، ورئيس لجنة التدريب،

وأضاف أن "تخصص الهندسة الطبية شديد الأهمية وعظيم الدور، وتعرَّض لتجاهل تام خلال السنوات الماضية، ولكن شعبة الهندسة الكهربائية ستوليه اهتمامًا كبيرًا يليق به خلال الفترة القادمة".

فيما أكد الدكتور أحمد الشناوي خلال كلمته بالندوة، أن الهندسة الطبية من التخصصات الهندسية المظلومة التي لم تحظ بالاهتمام الذي يليق بما تقوم به من أعمال جليلة في مجالي الهندسة والطب.

وقال "ربما كان السبب الرئيسي وراء تجاهل هذا التخصص المهم هو أن مجال عمله بعيد عن المجتمع الهندسي، فأغلب العاملين فيه يعملون في المستشفيات أو تسويق الأجهزة الطبية".

وتابع "من الآن وصاعدًا، ستولي شعبة الهندسة الكهربائية ولجنة التدريب اهتمامًا كبيرًا بالهندسة الطبية، وبداية هذا الاهتمام هو تنظيم هذه الندوة  التي تُعد الأولى من نوعها بنقابة المهندسين، وستكون بداية لسلسلة ندوات عن صيانة الأجهزة الطبية، والمعوقات التي تواجه  مهندسي هذا التخصص، وفرص العمل المتاحة في هذا المجال".

نقابة المهندسين الهندسة الطبية رئيس شعبة الهندسة الكهربائية المهندس محمد اليماني شعبة الهندسة الكهربائية

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