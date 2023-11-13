الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لوزير النقل لاستكمال رصف طريق عزبة البرج بدمياط

ايلفين متى
ايلفين متى

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب انها تقدمت بطلب إحاطة لوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، لإستكمال رصف طريق عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذى يضم بطوله 7 قرى ومزارع سمكية وملاحات.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن عدم استكمال ورصف طريق عزبة البرج تسبب فى حوادث كثيرة على الطرق وسقوط أطفال وعربات نقل على الترع، مشيرة إلى وجود مشاكل فى الصرف الصحى بطريق عزبة البرج نتيجة لحدوث تغيرات فى البنية التحتية أكتر من مرة بسبب ضغط السيارات على الطريق.

ايفلين متي: عدم استكمال رصف هذا الطريق يمثل إهدار للموارد

وأوضحت أنه تم تغطية جزء من طريق عزبة البرج فى ظل تعاقب عدد من الشركات عليه لرصفه، إلا أنه بعد ذلك تم إيقاف المشروعات القائمة على رصفه، مؤكدة أن عدم استكمال رصف هذا الطريق يمثل إهدار للموارد، كما أنه يمثل عائق كبير أمام الأطفال للوصول إلى المدارس، ويكلف المواطن أعباء مالية كثيرة نظرا لإتخاذه أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إلى منزله بسبب سوء طريق عزبة البرج.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة العمل على إستكمال ورصف طريق عزبة البرج رحمة بالمواطنين الذين يتعرضون لحوادث كثيرة على الطريق، مشيرة إلى أن السيارات والميكروباصات أصبحت تسير على طريق عزبة البرج بدون رخصة لحامل سائق السيارة، كما أن هناك سيارات ملاكى يقودها أطفال بدون رخصة، وذلك لصعوبة وصول سيارات الأمن سريعا على الطريق الذى يفقد معايير الأمن والسلامة لسير السيارات.

مجلس النواب إيفلين متى النائبة إيفلين متى رصف طريق عزبة البرج بدمياط لوزير النقل

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