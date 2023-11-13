الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط فى احتجاز رهائن بمدينة أوستن الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي جراء تبادل لإطلاق النار خلال عملية احتجاز رهائن بمدينة اوستن في ولاية تكساس الأمريكية.


ونقلت شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية، عن روبن هندرسون رئيس شرطة اوستن قوله في بيان صحفي: إن الشرطة تلقت بلاغًا عن قيام مسلحين اثنين باحتجاز ثلاث رهائن بمنزل جنوب مدينة اوستن ترافق مع تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل رهينة وأحد المسلحين إضافة الى ضابط شرطة فيما فر المسلح الثاني.

وأضاف المصدر، أن الشرطة قامت على الفور بإنقاذ الرهائن المتبقين وفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين والكشف عن دوافع الجريمة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

عاجل.. قصف أهداف تابعة لـ إيران فى دير الزور شرق سوريا

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخى على قاعدة حقل العمر فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل