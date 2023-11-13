زيلينسكى يدعو إلى الاستعدا لضربات روسية للبنى التحتية فى الشتاء

نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطال البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا إلى احتمال تصاعد هذه الضربات.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نستعد لاحتمال أن يزيد العدو عدد الضربات بطائرات مسيرة أو صواريخ (مستهدفا) بنانا التحتية".

وأضاف "يجب أن يتركز كل انتباهنا على الدفاع على كل ما يمكن لأوكرانيا القيام به بهدف مساعدة شعبنا على تمضية الشتاء وتعزيز قدرات قواتنا".

وتابع زيلينسكي أن "الدرع الجوية الأوكرانية باتت أقوى مما كانت عليه العام الفائت".

وتلقت أوكرانيا منظومات للدفاع الجوي من الدول الغربية، تشمل منظومة باتريوت الأمريكية.

وقال أيضا "المؤسف أن (الدرع الجوية) لا تحمي جميع الأراضي في شكل كامل. ونعمل على تحسينها"، ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى التجاوب مع ندائه.

وصدر بيانه بعيد إعلان المستشار الرئاسي أندريه يرماك وصوله إلى الولايات المتحدة ضمن وفد سيبحث التعاون مع واشنطن والدعم الذي يمكن أن تقدمه.