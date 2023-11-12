الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع روسيا وتركيا ودول إفريقية بنظام المقايضة

تبادل تجاري
تبادل تجاري

كشف المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية في اتحاد الصناعات المصرية، عن دراسة مصر لتنفيذ عمليات تبادل تجاري مع روسيا وتركيا ودول إفريقية بنظام المقايضة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هذا النظام تم اتباعه من قبل مع الاتحاد السوفيتي.

وأضاف، أن هذا النظام يتطلب تواجد الحكومة والجهات الحكومية حتي يكون هناك آليات لتنظيم دور القطاع الخاص، موضحًا أن لابد أن يكون هناك دور للبنوك المركزية في الدول المختلفة لتنظيم هذه الاتفاقيات.

وأشار إلي أن مصر تحاول تطبيق سياسة إحلال الواردات قد الإمكان وانتاجه في مصر بتكلفة اقتصادية منخفضة، موضحًا أنه تم بالفعل تطبيق ذلك في عدد من المشاريع من خلال مبادرة "ابدأ"، في حوالي 152 سلعة، بمكون مصري أكثر من 65%.

 

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