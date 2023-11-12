الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة الأوقاف: الرئيس السيسي يقودنا نحو حياة كريمة ويحمي أمن وطننا

مؤتمر طنطا
مؤتمر طنطا

أكد الشيخ عبد اللطيف طلحة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، في تصريحاته خلال المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد في الصالة المغطاة بملعب طنطا الرياضي، وسط حضور مميز من وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي، أنهم يقفون إلى جانب وخلف قيادتهم الوطنية، وأن حياة كريمة تم تحقيقها في الريف المصري بفضل الجهود المبذولة، وأشار إلى أن هذه الحياة الأفضل دفعتهم للحضور والمشاركة في التنمية والبناء.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في بناء جيش قوي وعظيم يدافع عن البلاد والمواطنين. وأشاد بـ الجيش المصري، واصفًا إياه بأنه درع وسيف قادر على حماية الوطن وضمان أمنه، وأوضح أنه لولا الجيش لما استطاعوا الجلوس هنا اليوم بأمان وأمانة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، رفض تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وأعرب عن استعدادهم للدفاع عن أرض سيناء الحبيبة حتى الموت، وأكد أنهم يثقون في نصرة فلسطين، وأنها ستنتصر في النهاية، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون وعد الله الذي يقوي إيمانهم وتصميمهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في القضاء على فيروس سي، وأشاد بالبنية التحتية التي ستعرف قيمتها المصريين في الفترة القادمة، وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن تصريحاته تعكس رؤيته وإيمانه بالرئيس السيسي وقيادته الوطنية المخلصة وتعكس أيضًا تأييده للجهود المبذولة في تحقيق حياة كريمة للمواطنين والدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا لعدد كبير من وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي، الذين حضروا ليشاركوا ويشهدوا هذا الحدث التاريخي، تعكس هذه الحضور البارز أهمية المؤتمر والقضايا التي سيتم مناقشتها وتسليط الضوء عليها خلال الفعاليات.

 

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