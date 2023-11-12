جهاز الصالحية: رفع حالة التأهب القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، رفع حالة التأهب القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة التقلبات الجوية وهطول الأمطار الذي شهدته المدينة من صباح اليوم.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية أنه تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف الصحي وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات، مشيرا إلى أن المدينة تعرضت لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتوقفت الأمطار حاليا.

وحذر شاهين، سكان المدينة من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات وأكشاك الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار وأنه في حالة وجود أي بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية وتجمعات المياه يتم التواصل مع رقم الهاتف 0553201827 لتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.