عريبي: وحدة الوطن وسلامة الأراضي من أهم إنجازات الرئيس السيسي

أكد محمد عريبي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، على أن وحدة الوطن وسلامة الأراضي تعتبر من بين أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه للحكم، إذ قدم الرئيس اليمين الدستورية وأكد التزامه بالدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.

وأضاف عريبي، أن الرئيس أولى اهتمامًا خاصًا بقطاعات الزراعة والصناعة، حيث قام بتوفير الدعم اللازم لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وبفضل جهوده التنموية، شهدت الزراعة والصناعة نموًا ملحوظًا وتحسينًا في الأداء، مما ساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.

وأشار، إلى أن تأهيل القوات المسلحة كان من بين أولويات الرئيس، حيث تم تحسين قدراتها وتجهيزها على أعلى مستوى. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة شعبية الرئيس إلى أعلى المستويات، حيث تعززت الثقة في قدرته على حماية البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف، أن حزب مستقبل وطن يؤيد تلك الإنجازات ويعتبرها ملحوظة في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد، ويستمر الحزب في دعم الرئيس وبرامجه الحكومية في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعكس رؤية محمد عريبي وحزب مستقبل وطن بشأن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة الرئيس، وتعكس أيضًا تأييدهم للجهود المبذولة في تعزيز وحدة الوطن وتحقيق السلام الأراضي وتطوير القوات المسلحة.