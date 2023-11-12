الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عريبي: وحدة الوطن وسلامة الأراضي من أهم إنجازات الرئيس السيسي

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن بمحافظة الغربية

أكد محمد عريبي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، على أن وحدة الوطن وسلامة الأراضي تعتبر من بين أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه للحكم، إذ قدم الرئيس اليمين الدستورية وأكد التزامه بالدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.

وأضاف عريبي، أن الرئيس أولى اهتمامًا خاصًا بقطاعات الزراعة والصناعة، حيث قام بتوفير الدعم اللازم لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وبفضل جهوده التنموية، شهدت الزراعة والصناعة نموًا ملحوظًا وتحسينًا في الأداء، مما ساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.

وأشار، إلى أن تأهيل القوات المسلحة كان من بين أولويات الرئيس، حيث تم تحسين قدراتها وتجهيزها على أعلى مستوى. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة شعبية الرئيس إلى أعلى المستويات، حيث تعززت الثقة في قدرته على حماية البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف، أن حزب مستقبل وطن يؤيد تلك الإنجازات ويعتبرها ملحوظة في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد، ويستمر الحزب في دعم الرئيس وبرامجه الحكومية في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعكس رؤية محمد عريبي وحزب مستقبل وطن بشأن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة الرئيس، وتعكس أيضًا تأييدهم للجهود المبذولة في تعزيز وحدة الوطن وتحقيق السلام الأراضي وتطوير القوات المسلحة.

عريبي إنجازات الرئيس في وحدة الوطن وتحقيق السلام الأراضي وتطوير القوات المسلحة الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية محمد عريبي وحزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة بملعب طنطا الرياضي وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي الحضور البارز أهمية المؤتمر والقضايا

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