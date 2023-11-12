الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد في استاد طنطا الرياضي

المؤتمر
المؤتمر

انطلق المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد في الصالة المغطاة بملعب طنطا الرياضي، وسط حضور مميز من وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي، بدأ المؤتمر بتلاوة السلام الجمهوري، حيث تم ترديده بصوت عالٍ ومليء بالحماسة، وتوالت الأحداث المثيرة في هذا الحدث الهام.

شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لعدد كبير من وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي، الذين حضروا ليشاركوا ويشهدوا هذا الحدث التاريخي، تعكس هذه الحضور البارز أهمية المؤتمر والقضايا التي سيتم مناقشتها وتسليط الضوء عليها خلال الفعاليات.

انطلق المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تم تلاوتها بصوت مؤثر يملأ الصالة بالروح والإلهام. وتعتبر هذه القراءة البداية المناسبة للمؤتمر التي تعكس القيم والمبادئ التي يتمسك بها المشاركون في الحدث.

من المقرر أن يستمر المؤتمر لعدة أيام، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهمة والتحديات التي تواجه المجتمع، من المتوقع أن يتم تنظيم ندوات وجلسات حوارية حول المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل بال الحاضرين.

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه المجتمع والبحث عن حلول فعالة لها، كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين الأعضاء وتعزيز دور العمل الأهلي في تحقيق التنمية والتقدم في البلاد.

من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة نشطة من قِبل الحضور، حيث سيتم تقديم مداخلات وعروض تعكس التحديات والفرص التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي، ومن المهم أن ينتج المؤتمر عن توصيات وقرارات تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي وتطوير شامل.

باختتام المؤتمر، ستصدر بيانات ختامية تلخص نتائج المناقشات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ومن المتوقع أن تكون هذه التوصيات ذات أهمية كبيرة وستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات المستقبلية.

يعتبر المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد بمشاركة وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي حدثًا هامًا يساهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتوفير منصة للحوار والتواصل بين القادة السياسيين والمواطنين، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على المجتمع وتطوره في المستقبل.

 

بدء المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد في استاد طنطا الرياضي توالت الأحداث المثيرة في هذا الحدث الهام أعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي وتعزيز دور العمل الأهلي تحقيق التنمية والتقدم في البلاد القضايا المهمة والتحديات التي تواجه المجتمع

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