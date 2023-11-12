الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. تكريم أعضاء نادي النيابة الإدارية من حفظة القرآن

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الروؤف موسى، غدًا، حفلا لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأعضاء المجلس الاعلي للنيابة الإدارية ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

هذا الحفل يأتى كتقليد سنوى تقيمه اللجنة العلمية والثقافية بنادى النيابة الادارية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الإدارية وذويهم.

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النيابة الإدارية  تعاين عقار الفيوم المنهار "صور"

نادي مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبدالروؤف موسى حفظة القرآن الكريم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية

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