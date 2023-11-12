محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة تسعير أراضي الدولة.. ويستعرض دعم القطاع السياحي

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية فى مصر والمهتمة بالقطاع السياحى بقيادة سونيا ديسنيا رئيس مجلس الإدارة، وأمجد هلالى العضو المنتدب، وأشرف هلالى عضو مجلس الإدارة، فضلًا عن سمر عدلان مديرة الشركة، والمهندس إبراهيم جلق مدير العلاقات العامة بالشركة، ونهى عدلى، ونيفين جرجس بإدارة التعاقدات.

وقد تناول اللقاء استعراض الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلًا عن تناول ما قام به الوفد من زيارة لمشاريع هيئة تنمية الصعيد، والتى تقام على أرض أسوان بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة، وإيمانًا من الشركة لأن تكون أسوان محافظة سياحية من الطراز الأول، ومناقشة أحوال قطاع السياحة بها.

كما تم الإتفاق على ورش عمل لتطوير القطاع بشكل عام لتقديم أفضل الخدمات لجميع السياح وعرض خدمات الشركة اللوجستية لتطوير مجال السياحة فى إدارة الفنادق والمنشآت العامة.

أبرز تصريحات محافظ أسوان فى اللقاء

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود الجادة والمخلصة التي تقوم بها لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين، ولاسيما فى ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين، والغير جادين فى السداد أو من قام بتغيير النشاط.

فيما قدم اللواء حسن عبد الشافى شكره لمحافظ أسوان على التعاون البناء والمثمر مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكدًا على أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نسعى جاهدين بالتكاتف والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات والجهات المختصة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وهو ما تم تنفيذه من خلال تنظيم 21 موجه لإزالة التعديات على أراضى الدولة.