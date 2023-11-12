نائب محافظ أسوان تتفقد 3 مدارس وتطالب بتشديد الرقابة للمداخل

للحد من السلوكيات الخاطئة

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمدرسة عبد الله حسين الإعدادية بنين والتى تضم 10 فصول بإجمالى 468 طالبا، ومدرسة الأقباط الإعدادية بنين والتى تضم 4 فصول بإجمالى 150 طالبا، علاوة على مدرسة السلطان أبى العلاء الابتدائية والتى تضم 7 فصول بإجمالي 222 طالبا، بجانب قاعتين لرياض الأطفال تضم 25 طفلا.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لانتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب لزيادة معدلات التحصيل الدراسى.

وقد رافق نائب المحافظ بالجولة التفقدية كل من عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية.

تفاصيل جولة نائب محافظ أسوان

وخلال الجولة شددت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان بسرعة إنشاء مشربية لزيادة عدد منافذ المياه مع تركيب عدد 2 مبرد (كولدير) لسد احتياجات الطلاب من مياه الشرب بالمدارس الثلاثة.

كما حرصت الدكتورة غادة أبو زيد أثناء تفقدها للفصول الدراسية على مناقشة الطلاب للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية، بالإضافة إلى رصد نسب الحضور والكثافة الطلابية بكل فصل، مكلفة المسئولين بضرورة إعداد تقرير يومى عن نسب الحضور والغياب بكل مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مع تفعيل إجراءات التنبيه والإنذارات للطلاب المتغيبين، وتصعيد إجراءات فصل الطلاب المخالفين من خلال رفعها للمستويات الأعلى لاتخاذ القرار اللازم سواء فى الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، لضمان رفع نسب الحضور والحد من الغياب المتكرر.

كما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بتشديد الرقابة والإشراف على مداخل المدارس الثلاثة ودورات المياه فيها وذلك للحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والسلبية لبعض الطلاب ومنع خروجهم للشارع خلال الأوقات الرسمية لليوم الدراسى، مع التأكيد على الاهتمام بتوفير وجبات التغذية المقررة، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية والفنية لاكتشاف ورعاية المواهب وتنمية المهارات لدى أبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة لتؤدي عملها على الوجه الأكمل.

نائب محافظ أسوان تتفقد 3 مدارس

نائب محافظ أسوان تتفقد 3 مدارس

نائب محافظ أسوان تتفقد 3 مدارس