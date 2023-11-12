حسين هريدى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض ازدادت قوة بحضور زعماء العرب

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض بشأن تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية كانت قوية وازدادت قوة بحضور زعماء العرب والإسلام.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أن المجازر الإسرائيلية لن تمر، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعلم قدر مصر ووزنها الدبلوماسي على الصعيد الدولي، وأنها إذا ما تحدثت قادرة على تنفيذ كلامها، وأن القاهرة لن تمرر تلك الجرائم دون حساب لفاعليها.

وأشار إلى أن إسرائيل عليها أن تدرك حقيقة أن السلام مع مصر له ثمن، ويجب أن تدفعه، ويتمثل هذا الثمن في وقف العدوان على الشعوب العربية، وفي مقدمته الشعب الفلسطيني.