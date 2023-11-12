كمال حسنين يوضح أهمية دور المواطن في انتخابات الرئاسة 2024

كشف كمال حسنين رئيس حزب الريادة، عن أهمية دور المواطن في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن حملات المرشحين تواصل الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف أنه منذ فتح باب الترشح للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية وأعلن تحالف الأحزاب رسميًا دعم التحالف للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدء من انجازات ولتحقق الرؤية التي يتمنها الوطن والمواطن مصر 2030.

وأشار إلى أن التحالف ناشد المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولم يحدد التصويت لمرشح بعينه وإنما ممارسة الديمقراطية والحرية في الانتخابات، موضحًا أن حملة "وعي" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي.